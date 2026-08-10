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Castillos en venta en Ginebra, Suiza

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Castillo 35 habitaciones en Ginebra, Suiza
Castillo 35 habitaciones
Ginebra, Suiza
Habitaciones 35
Área 1 500 m²
Excepcional Castle on Lake Geneva, GenevaEn el pintoresco pueblo de la región de La Cote, ce…
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