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Propiedades residenciales en venta en District de Nyon, Suiza

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1 propiedad total found
Casa 8 habitaciones en Nyon, Suiza
Casa 8 habitaciones
Nyon, Suiza
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 9
Área 1 500 m²
Número de plantas 2
Esta casa de lujo está ubicada en una gran parcela de 16.402 m & sup2; en la pintoresca zona…
$9,03M
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Agencia
Аталанта
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De lujo
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