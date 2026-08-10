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Propiedades residenciales en venta en District de Lausanne, Suiza

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2 propiedades total found
Casa grande 6 habitaciones en District de Lausanne, Suiza
Casa grande 6 habitaciones
District de Lausanne, Suiza
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 430 m²
Número de plantas 3
Esta lujosa y espaciosa casa señorial ofrece una excelente ubicación y una maravillosa vista…
$5,73M
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Аталанта
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Casa 10 habitaciones en District de Lausanne, Suiza
Casa 10 habitaciones
District de Lausanne, Suiza
Dormitorios 10
Área 1 000 m²
Número de plantas 3
Esta mansión está idealmente ubicada entre el centro de la ciudad y las orillas del lago de …
$19,11M
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