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Propiedades residenciales en venta en District de la Riviera Pays dEnhaut, Suiza

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Montreux
6
7 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Territet, Suiza
Casa 5 habitaciones
Territet, Suiza
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 240 m²
Bonita casa en una zona prestigiosa. Esta encantadora casa se encuentra a pocos minutos del …
$5,52M
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Casa grande 6 habitaciones en Territet, Suiza
Casa grande 6 habitaciones
Territet, Suiza
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 4
La combinación perfecta de sofisticación y elegancia! Esta hermosa casa está ubicada en la f…
$4,78M
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Casa grande 2 habitaciones en Territet, Suiza
Casa grande 2 habitaciones
Territet, Suiza
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Número de plantas 2
Excelente ubicación con excelentes vistas al lago. Esta hermosa villa con 4.5 habitaciones e…
$4,77M
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Villa 10 habitaciones en Chernex, Suiza
Villa 10 habitaciones
Chernex, Suiza
Habitaciones 10
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 800 m²
A sólo 10 minutos del centro de Montreux, en el prestigioso pueblo de Caux, hay una residenc…
Precio en demanda
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Casa 4 habitaciones en Territet, Suiza
Casa 4 habitaciones
Territet, Suiza
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Exclusive stunning duplex with breathtaking lake views. This stunning duplex, located in th…
$5,57M
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Apartamento 4 habitaciones en Vevey, Suiza
Apartamento 4 habitaciones
Vevey, Suiza
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 2
The latest opportunity:   Private elevator + terrace 50m2. a modern and elite real estate …
$991,963
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Villa en Territet, Suiza
Villa
Territet, Suiza
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 210 m²
Número de plantas 3
Modern comfortable villa of 210 sq.m. with breathtaking views. The location of the villa is…
$4,02M
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Tipos de propiedades en District de la Riviera Pays dEnhaut

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