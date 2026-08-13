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Propiedades residenciales en venta en Carouge, Suiza

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1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Carouge, Suiza
Casa 4 habitaciones
Carouge, Suiza
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Número de plantas 3
Situada en el corazón del pueblo de Laconex, esta magnífica casa espaciosa y elegante del si…
$1,28M
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Agencia
Аталанта
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