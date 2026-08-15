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Áticos con piscina en Venta Torrevieja, Španjolska

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13 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Piso 3
Ático cautivador con terraza privada en la azotea, acceso a spa y vistas panorámicas, situad…
$410,471
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Ático Ático 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 208 m²
Piso 1/1
Dúplex increíble en la última planta con una impresionante vista al lago, terraza privada en…
$403,775
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Ático Ático 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 158 m²
Ático urbano listo para llave con interior moderno, amplias terrazas y piscina a solo 200 me…
$402,904
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Ático Ático 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
Piso 4/4
Moderno ático de playa con una terraza en la azotea y una piscina comunitaria a solo 200 met…
$393,516
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Ático Ático 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 179 m²
Piso 2/2
Fantástica casa dúplex en planta alta con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria y v…
$370,877
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Ático Ático 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Piso 3/3
Ático premium con terraza en la azotea, pistas de pádel y gimnasio de lujo, enclavado en un …
$435,984
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LDV InvestLDV Invest
Ático Ático 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Piso 5/5
Magnífico ático de playa con impresionantes vistas al mar, amplia terraza y piscina, ubicado…
$622,681
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Ático Ático 4 habitaciones en Torrelamata, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Torrelamata, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 191 m²
Piso 6/6
Ático de playa de lujo de alta gama con vistas al mar, gran terraza en la azotea y piscina a…
$1,09M
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Ático Ático 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Piso 1/2
Dúplex de lujo en la planta superior con una gran terraza en la azotea, piscina comunitaria …
$366,226
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Ático Ático 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Piso 4
Ático moderno con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria e impresionantes vistas al …
$461,802
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Ático Ático 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Piso 5/5
Ático de playa de la ciudad con gran azotea, vistas al mar, piscina y sauna a solo 200 metro…
$369,210
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Ático Ático 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Impresionante ático dúplex con una amplia terraza en la azotea, piscina infinita comunitaria…
$370,877
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Ático Ático 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Piso 1/2
Dúplex premium en la última planta con terraza privada en la azotea, zonas verdes y piscinas…
$345,928
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