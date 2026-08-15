Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Torrevieja
  4. Residencial
  5. Ático
  6. Vistas al mar

Áticos del mar en Venta Torrevieja, Španjolska

;
Ático Borrar
Eliminar
10 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Apartamentos modernos de 1 y 2 dormitorios con terrazas privadas en el centro de Torrevieja …
$369,870
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Apartamentos de 1 y 2 Dormitorios con Piscina Comunitaria Cerca de la Playa en Torrevieja Ub…
$517,952
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
Piso 4/4
Moderno ático de playa con una terraza en la azotea y una piscina comunitaria a solo 200 met…
$393,516
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
DD CO DEDD CO DE
Ático Ático 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 179 m²
Piso 2/2
Fantástica casa dúplex en planta alta con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria y v…
$370,877
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Ático Ático 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Piso 5/5
Magnífico ático de playa con impresionantes vistas al mar, amplia terraza y piscina, ubicado…
$622,681
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Ático Ático 4 habitaciones en Torrelamata, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Torrelamata, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 191 m²
Piso 6/6
Ático de playa de lujo de alta gama con vistas al mar, gran terraza en la azotea y piscina a…
$1,09M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
TekceTekce
Ático Ático 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Piso 1/2
Dúplex de lujo en la planta superior con una gran terraza en la azotea, piscina comunitaria …
$366,226
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Ático Ático 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Piso 4
Ático moderno con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria e impresionantes vistas al …
$461,802
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Ático Ático 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
Apartamentos de 2-4 Dormitorios con Vistas al Mar en La Mata Ubicado en La Mata, una de las …
$713,344
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Piso 5/5
Ático de playa de la ciudad con gran azotea, vistas al mar, piscina y sauna a solo 200 metro…
$369,210
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Ir