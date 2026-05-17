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Mansiones en la montaña en venta en Sudáfrica

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Casa grande 5 habitaciones en George, Sudáfrica
Casa grande 5 habitaciones
George, Sudáfrica
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 660 m²
Número de plantas 2
HORIZON HORIZON – Exquisita Villa de lujoDonde la arquitectura se encuentra con el Océano Ín…
$1,01M
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Agencia
ISB Global Immobilien
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Sudáfrica

con Garaje
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