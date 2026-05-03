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Casas en Venta en Sudáfrica

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Casa 6 habitaciones en Southbroom, Sudáfrica
Casa 6 habitaciones
Southbroom, Sudáfrica
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 3 200 m²
Número de plantas 2
Esta propiedad es una oferta distinguida en Southbroom, Sudáfrica, que ofrece una impresiona…
$644,935
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Casa grande 5 habitaciones en George, Sudáfrica
Casa grande 5 habitaciones
George, Sudáfrica
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 660 m²
Número de plantas 2
HORIZON HORIZON – Exquisita Villa de lujoDonde la arquitectura se encuentra con el Océano Ín…
$1,01M
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Agencia
ISB Global Immobilien
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