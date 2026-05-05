Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Eslovenia
  3. Upravna Enota Ljubljana
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Garaje

Casas con garaje en Venta en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia

;
Liubliana
21
Medvode
4
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Casa 4 habitaciones
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 254 m²
Número de plantas 3
Venta: una casa adosada contemporánea en la urbanización residencial bien planificada Zeleni…
$1,45M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AGENCIJA Elite
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Upravna Enota Ljubljana

villas

Parámetros de las propiedades en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir