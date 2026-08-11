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Casas en Venta en Medvode, Eslovenia

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Casa en Medvode, Eslovenia
Casa
Medvode, Eslovenia
Área 201 m²
Nueva casa en los suburbios de LiublianaEn las afueras de la aldea de Smlednik, rodeada de b…
$880,838
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Villa en Medvode, Eslovenia
Villa
Medvode, Eslovenia
Área 130 m²
$798,460
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Casa 4 habitaciones en Rakovnik, Eslovenia
Casa 4 habitaciones
Rakovnik, Eslovenia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 227 m²
Número de plantas 2
En el sereno barrio residencial de Rakovnik, situado en el municipio de Medvode, las 3 unida…
$1,24M
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Agencia
AGENCIJA Elite
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