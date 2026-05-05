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Apartamentos con Terraza en venta en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia

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Liubliana
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Apartamento 4 habitaciones en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Apartamento 4 habitaciones
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 225 m²
Piso 1/2
Villa Stanežiče es una casa moderna, de cuatro apartamentos de alto nivel, situada en un bar…
$1,10M
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Agencia
AGENCIJA Elite
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Tipos de propiedades en Upravna Enota Ljubljana

3 habitaciones

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