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Casas con garaje en Venta en Upravna enota Koper Unita amministrativa Capodistria, Eslovenia

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Koper
9
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1 propiedad total found
Casa 6 habitaciones en Koper, Eslovenia
Casa 6 habitaciones
Koper, Eslovenia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
We are selling a superior detached house in Koper, located in a quiet location. The house wa…
$2,28M
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Agencia
AGENCIJA Elite
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Parámetros de las propiedades en Upravna enota Koper Unita amministrativa Capodistria, Eslovenia

con Jardín
con Terraza
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Baratos
De lujo
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