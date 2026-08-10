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Casas en Venta en Koper, Eslovenia

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9 propiedades total found
Casa en Koper, Eslovenia
Casa
Koper, Eslovenia
Área 101 m²
Adosado con vistas parciales del Adriático.Pequeña casa de 101 m2, construida en 1920 y comp…
$447,566
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Casa en Koper, Eslovenia
Casa
Koper, Eslovenia
Área 125 m²
Nueva casa con una de las vistas más bellas del Mar AdriáticoVenta es una nueva casa unifami…
$1,08M
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Casa en Koper, Eslovenia
Casa
Koper, Eslovenia
Área 135 m²
Casa moderna en el centro de Coper - espacios luminosos, excelente accesibilidad de transpor…
$813,096
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TekceTekce
Casa 7 habitaciones en Koper, Eslovenia
Casa 7 habitaciones
Koper, Eslovenia
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 208 m²
Número de plantas 2
Exclusiva casa moderna con una hermosa vista de Koper y Trieste, con una superficie total de…
$1,03M
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Casa en Koper, Eslovenia
Casa
Koper, Eslovenia
Área 208 m²
Exclusiva casa moderna con hermosas vistas de Koper y TriesteCasa con hermosas vistas al mar…
$1,03M
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Casa 6 habitaciones en Koper, Eslovenia
Casa 6 habitaciones
Koper, Eslovenia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
We are selling a superior detached house in Koper, located in a quiet location. The house wa…
$2,28M
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Casa 3 habitaciones en Koper, Eslovenia
Casa 3 habitaciones
Koper, Eslovenia
Dormitorios 3
Área 138 m²
En venta es una hermosa casa adosada en la playa de Koper, ideal para familias o personas qu…
$786,620
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Casa 4 habitaciones en Koper, Eslovenia
Casa 4 habitaciones
Koper, Eslovenia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 360 m²
Número de plantas 3
Estamos vendiendo una casa independiente superior en Koper, situada en una ubicación tranqui…
$2,27M
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Casa 3 habitaciones en Crni Kal, Eslovenia
Casa 3 habitaciones
Crni Kal, Eslovenia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 3
Esta impresionante y completamente renovado antigua casa de Istrian está ahora en el mercado…
$581,415
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