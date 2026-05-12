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Villas con garaje en venta en Upravna enota Izola Unita amministrativa Isola, Eslovenia

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1 propiedad total found
Villa en Malija, Eslovenia
Villa
Malija, Eslovenia
Área 1 368 m²
Esta es una propiedad sustancial en necesidad de terminar. Múltiples edificios, piscina, ter…
$4,50M
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Agencia
AGENCIJA Elite
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Parámetros de las propiedades en Upravna enota Izola Unita amministrativa Isola, Eslovenia

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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