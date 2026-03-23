Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Eslovenia
  3. Upravna enota Izola Unita amministrativa Isola
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Upravna enota Izola Unita amministrativa Isola, Eslovenia

Villa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Villa en Izola, Eslovenia
Villa
Izola, Eslovenia
Área 536 m²
UNIQUE VILLA, SLOVENIAN COAST Rare opportunity!   A timeless jewel that effortlessl…
$3,82M
Dejar una solicitud
Villa en Malija, Eslovenia
Villa
Malija, Eslovenia
Área 1 368 m²
Esta es una propiedad sustancial en necesidad de terminar. Múltiples edificios, piscina, ter…
$4,50M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AGENCIJA Elite
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Upravna enota Izola Unita amministrativa Isola, Eslovenia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir