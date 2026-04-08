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Casas en Venta en Krsko, Eslovenia

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1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Raka, Eslovenia
Casa 4 habitaciones
Raka, Eslovenia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 330 m²
Número de plantas 3
Zidanica, situada en la pintoresca ciudad de Podulce en la región de Dolenjska, ofrece una o…
$576,649
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Agencia
AGENCIJA Elite
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