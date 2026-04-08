Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Eslovenia
  3. Krsko
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Krsko, Eslovenia

1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Raka, Eslovenia
Casa 4 habitaciones
Raka, Eslovenia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 330 m²
Número de plantas 3
Zidanica, situada en la pintoresca ciudad de Podulce en la región de Dolenjska, ofrece una o…
$576,649
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AGENCIJA Elite
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir