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Propiedades residenciales en venta en Izola, Eslovenia

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casas independientes
5
6 propiedades total found
Casa en Izola, Eslovenia
Casa
Izola, Eslovenia
Área 586 m²
Exclusiva villa mediterránea con piscina en la costa eslovena.En una ubicación tranquila y s…
$3,37M
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Casa 5 habitaciones en Izola, Eslovenia
Casa 5 habitaciones
Izola, Eslovenia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 230 m²
Detached house on the Slovenian Coast, completed in 2004, in a good location above Portorož …
$975,293
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Agencia
AGENCIJA Elite
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Apartamento en Izola, Eslovenia
Apartamento
Izola, Eslovenia
Área 146 m²
Piso 2
Hermoso apartamento de dos niveles con cuatro y medio dormitorios y vistas al mar - Isola.En…
$926,079
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa en Malija, Eslovenia
Villa
Malija, Eslovenia
Área 536 m²
UNIQUE VILLA, SLOVENIAN COASTRara oportunidad!Una joya atemporal que combina sin esfuerzo en…
$3,46M
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Agencia
MILARO d.o.o.
Idiomas hablados
English
Casa en Izola, Eslovenia
Casa
Izola, Eslovenia
Área 348 m²
Casa con piscina y vistas al mar AdriáticoOfrecemos a su atención una hermosa casa en un lug…
$1,72M
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Casa en Izola, Eslovenia
Casa
Izola, Eslovenia
Área 238 m²
Casa con vistas al mar.Casa independiente en una zona tranquila con vistas al mar y a sólo 2…
$398,734
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