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Propiedades residenciales en venta en Domzale, Eslovenia

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2 propiedades total found
Casa en Domzale, Eslovenia
Casa
Domzale, Eslovenia
Área 332 m²
Casa amueblada en el suburbio de élite de Liubliana.Casa familiar totalmente equipada en una…
$802,685
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Casa en Domzale, Eslovenia
Casa
Domzale, Eslovenia
Área 400 m²
Nueva casa de lujo en el popular suburbio de Ljubljana.En una ubicación excepcional, rodeada…
$2,15M
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