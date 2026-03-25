Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Eslovenia
  3. Residencial
  4. Casa de campo

Casas de campo en venta en Eslovenia

Casa de campo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa de campo 6 habitaciones en Cerklje na Gorenjskem, Eslovenia
TOP TOP
Casa de campo 6 habitaciones
Cerklje na Gorenjskem, Eslovenia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 114 m²
Número de plantas 2
Renovado Ski House Cerca de Krvavec SKI Resort Silencio 3 Dormitorios Silencio Vistas al Val…
$575,301
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
English, Hrvatski
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Eslovenia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir