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Propiedades residenciales en venta en Celje, Eslovenia

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1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Smartno v Rozni dolini, Eslovenia
Casa 3 habitaciones
Smartno v Rozni dolini, Eslovenia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 455 m²
Número de plantas 3
Descubra una finca turística única y lugar de eventos ubicado en las tranquilas colinas de C…
$2,25M
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Agencia
AGENCIJA Elite
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