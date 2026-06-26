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Locales comerciales en venta en Voivodato de Subcarpacia, Polonia

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2 propiedades total found
Hotel 305 m² en Czarna Gorna, Polonia
UP UP
Hotel 305 m²
Czarna Gorna, Polonia
Área 305 m²
Número de plantas 1
Propiedad construida en 2004 en la aldea 38-710 Czarna Górna 56a, distrito de Bieszczadzki. …
$807,330
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Industrial plot for large business activities, 7 hectares en Chmielow, Polonia
Industrial plot for large business activities, 7 hectares
Chmielow, Polonia
Parcela industrial en venta con una superficie total de 7 hectáreas.Toda la zona se ha agrup…
$822,000
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