Locales comerciales en venta en Voivodato de Silesia, Polonia

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1 propiedad total found
INVESTMENT OPPORTUNITY - Historic Income-Generating Townhouse | Mikołów, Poland en Mikolow, Polonia
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INVESTMENT OPPORTUNITY - Historic Income-Generating Townhouse | Mikołów, Poland
Mikolow, Polonia
Área 360 m²
Número de plantas 3
Built in 1794 and listed in the Polish Heritage Register, this three-storey tenement house s…
$1,24M
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