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Propiedades residenciales en venta en gmina Trabki Wielkie, Polonia

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Casa en Kleszczewo, Polonia
Casa
Kleszczewo, Polonia
Área 97 m²
Cómoda casa en el edificio de la privada Silencio Kleszczevo 97,45 m2 + ático aprox. 35 m2 S…
$241,175
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Agencia
Zaitseva Estates
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Русский, Polski
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