  1. Realting.com
  2. Filipinas
  3. Parañaque
  4. Residencial
  5. Piso independiente

Casa en condominio en venta en Paranaque, Filipinas

2 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Paranaque, Filipinas
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Paranaque, Filipinas
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Disfrute de impresionantes vistas al atardecer de Manila Bay desde esta espaciosa y elegante…
$360,479
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Paranaque, Filipinas
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Paranaque, Filipinas
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 57 m²
🌿 Para expatriados: 2 dormitorios en The Atherton – Parañaque CityPosee una vivienda de cali…
$109,790
