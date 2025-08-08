Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Filipinas
  3. Macati
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Macati, Filipinas

condos
4
2 habitaciones
4
Apartamento Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Macati, Filipinas
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Macati, Filipinas
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
🔑 2BR Loft-Type Unit en Milano Residences, Makati — Luxury Living in a Prime LocationEntra e…
$452,032
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento 1 habitacion en Macati, Filipinas
Apartamento 1 habitacion
Macati, Filipinas
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Desbloquear una oportunidad de inversión de alto valor en el corazón de Makati con esta eleg…
$227,877
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Macati, Filipinas
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Macati, Filipinas
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
🔑 2BR Loft-Type Unit en Milano Residences, Makati — Luxury Living in a Prime LocationEntra e…
$452,032
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
TekceTekce
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Macati, Filipinas
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Macati, Filipinas
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Moderno Condominio de 2 dormitorios en Garden Towers, Mandaluyong fort Prime Ubicación con V…
$784,215
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Macati, Filipinas
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Macati, Filipinas
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
🔑 2BR Loft-Type Unit en Milano Residences, Makati — Luxury Living in a Prime LocationEntra e…
$452,032
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Macati, Filipinas

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir