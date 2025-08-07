Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Villas en venta en El Nido, Filipinas

5 propiedades total found
Villa en Villa Libertad, Filipinas
Villa
Villa Libertad, Filipinas
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 266 m²
Villa Cliffside de 1 dormitorio en El Nido Beach Resorts Where Sustainable Luxury Meets Isla…
$649,000
$649,000
Villa en Villa Libertad, Filipinas
Villa
Villa Libertad, Filipinas
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 118 m²
1 dormitorio Treehouse Villa A Secluded Escape Entre los TreetopsEleva tu experiencia en la …
$415,500
$415,500
Villa en Villa Libertad, Filipinas
Villa
Villa Libertad, Filipinas
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 226 m²
Villa de 1 dormitorio sobre el agua Sostenible Lujo en el ParaísoEntra en tu propio retiro p…
$749,000
$749,000
Villa en Villa Libertad, Filipinas
Villa
Villa Libertad, Filipinas
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 266 m²
Villa Cliffside de 2 dormitoriosLujo sostenible con una vista como ninguna otraDescubra la ú…
$749,000
$749,000
Villa en Villa Libertad, Filipinas
Villa
Villa Libertad, Filipinas
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 322 m²
Gran Villa de 2 dormitorios Eco-Luxury Elevado Viviendo en el Corazón del ParaísoDescubre un…
$899,000
$899,000
