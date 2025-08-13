Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casa en condominio en venta en Bataan, Filipinas

Morong
6
6 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Mabayo, Filipinas
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Mabayo, Filipinas
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Partiendo de PHP 19,542,671Anvaya Cove Searidge Residences – Edificio Kilyawan Despertarse a…
$342,720
Dejar una solicitud
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Mabayo, Filipinas
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Mabayo, Filipinas
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 137 m²
Partiendo de PHP 47,582,977Anvaya Cove Searidge Residences – Edificio Kilyawan Despertarse a…
$834,463
Dejar una solicitud
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Mabayo, Filipinas
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Mabayo, Filipinas
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Empezando desde PHP 44,855,748Anvaya Cove Searidge Residences – Edificio Kilyawan Despertars…
$786,635
Dejar una solicitud
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Mabayo, Filipinas
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Mabayo, Filipinas
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Empezando desde PHP 44,855,748Anvaya Cove Searidge Residences – Edificio Kilyawan Despertars…
$786,635
Dejar una solicitud
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
