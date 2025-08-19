Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Omán
  3. Yiti
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Yiti, Omán

apartamentos
3
casas independientes
5
8 propiedades total found
Villa en Yiti, Omán
Villa
Yiti, Omán
Dormitorios 2
Área 96 m²
A 130 m sobre la costa, Halo Villas es una colección limitada de villas de 2 dormitorios den…
Precio en demanda
Apartamento 3 habitaciones en Yiti, Omán
Apartamento 3 habitaciones
Yiti, Omán
Dormitorios 3
Área 50 m²
El Gran Escape es un complejo residencial vibrante dentro de AIDA, una de las más hermosas c…
Precio en demanda
Apartamento 3 habitaciones en Yiti, Omán
Apartamento 3 habitaciones
Yiti, Omán
Dormitorios 3
Área 60 m²
Ven a casa con la comodidad espectacular, la exclusividad y los servicios reconocidos de Mar…
Precio en demanda
Apartamento 3 habitaciones en Yiti, Omán
Apartamento 3 habitaciones
Yiti, Omán
Dormitorios 3
Área 49 m²
Después del inmenso éxito de The Great Escape 1 y debido a la demanda popular, una nueva exp…
Precio en demanda
Villa en Yiti, Omán
Villa
Yiti, Omán
Dormitorios 3
Área 128 m²
Las villas de Trump Cliff representan el pináculo de la vida de alta sociedad. Ubicado junto…
Precio en demanda
Villa en Yiti, Omán
Villa
Yiti, Omán
Dormitorios 5
Área 4 m²
El poder de vivir comienza 130 metros sobre la Riviera Muscat, donde los propietarios de Tru…
Precio en demanda
Villa en Yiti, Omán
Villa
Yiti, Omán
Dormitorios 3
Área 125 m²
Situado en AIDA, una exclusiva comunidad cerrada y un famoso destino de golf, situado a 130 …
Precio en demanda
Villa en Yiti, Omán
Villa
Yiti, Omán
Área 125 m²
Situado en AIDA, un famoso destino de golf y exclusiva comunidad cerrada encaramado 130 metr…
Precio en demanda
