  1. Realting.com
  2. Omán
  3. Salala
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Salala, Omán

;
casas independientes
1
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial Salalah Resort
Complejo residencial Salalah Resort
Complejo residencial Salalah Resort
Complejo residencial Salalah Resort
Complejo residencial Salalah Resort
Mostrar todo Complejo residencial Salalah Resort
Complejo residencial Salalah Resort
Salala, Omán
de
$149,800
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 4
Área 36–107 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Una comunidad costera totalmente integrada situada en Hawana Salalah, Omán. Situado directamente en el Mar Arábigo y el Océano Índico, este exclusivo desarrollo representa la costa más verde de Oriente Medio y ofrece un estilo de vida de lujo inigualable.Diseñado para aquellos que demandan l…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
77.0
299,500
Apartamentos 2 habitaciones
107.0
490,000
Apartamento
36.0
150,000
Estudio
36.0
149,800
Agencia
Geo Estate
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir