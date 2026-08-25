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Locales comerciales en venta en Mascate, Omán

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Propiedad comercial 158 m² en Mascate, Omán
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Propiedad comercial 158 m²
Mascate, Omán
Habitaciones 2
Área 158 m²
Piso 6/8
Apartamento en venta en Bellevue Al Mouj Premiumcon vistas al mar en la prestigiosa comunida…
$81 366
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