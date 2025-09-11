Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Sande, Noruega

Casa de campo 7 habitaciones en More og Romsdal, Noruega
Casa de campo 7 habitaciones
More og Romsdal, Noruega
Habitaciones 7
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Número de plantas 2
Casa de panadería con tienda. Tradicional estilo noruego año de construcción 1905. propio ho…
$128,423
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 126 m²
Número de plantas 2
Casa blanca hermosa ubicación. Construcción tradicional noruega. Portuario propio. JacuzziEs…
$258,512
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 164 m²
Número de plantas 2
Storholmen se encuentra justo al sur de Kvamsøya en Møre og Romsdal, que es la primera isla …
$357,940
Parámetros de las propiedades en Sande, Noruega

