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Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Lapithos, Chipre del Norte

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Apartamento 3 habitaciones en Lapithos, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Lapithos, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Estilo y confort: 2+1 con casa inteligente y piscina✨Moderno apartamento doble con una casa …
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