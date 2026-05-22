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Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Famagusta, Chipre del Norte

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1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 5/1
Apartamento de 1 dormitorio en alquiler en una zona vibrante de Gazimağusa, Chipre del Norte…
$541
por mes
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