Propiedades residenciales en venta en Eti Osa, Nigeria

3 propiedades total found
Dúplex 10 habitaciones en Ikate, Nigeria
Dúplex 10 habitaciones
Ikate, Nigeria
Habitaciones 10
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Lekki   es una ciudad en   Estado de Lagos, Nigeria. Se encuentra al este de   ciudad de Lag…
$1,33M
Dejar una solicitud
Apartamento 10 habitaciones en Itirin, Nigeria
Apartamento 10 habitaciones
Itirin, Nigeria
Habitaciones 10
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
VENTURA CONJUNTA EN VICTORIA   ISLAND LAGOS NIGERIA.  Aquí hay un terreno desnudo en esta ub…
$8,70M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Ajah, Nigeria
Apartamento 4 habitaciones
Ajah, Nigeria
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Ajah es un gran barrio en la región de Lekki en Lagos. Se extiende desde Victoria Garden Cit…
$2,23M
Dejar una solicitud
