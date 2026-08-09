Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Nicaragua
  3. San Juan del Sur
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en San Juan del Sur, Nicaragua

;
casas independientes
12
13 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en San Juan del Sur, Nicaragua
Casa 4 habitaciones
San Juan del Sur, Nicaragua
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 17 000 m²
Casa en venta en los Outskirts del Este San Juan del Sur - $289.00Descubra una oportunidad ú…
$289,000
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en San Juan del Sur, Nicaragua
Casa 3 habitaciones
San Juan del Sur, Nicaragua
Habitaciones 3
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Número de plantas 2
Luxury Home for Sale in La Talanguera, San Juan del Sur – Unmatched Panoramic Views Locat…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en San Juan del Sur, Nicaragua
Casa 2 habitaciones
San Juan del Sur, Nicaragua
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 200 m²
Número de plantas 1
Bienvenido a Casa Madrono, un santuario ubicado dentro de la prestigiosa residencia Pelican …
$279,000
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Casa 6 habitaciones en San Juan del Sur, Nicaragua
Casa 6 habitaciones
San Juan del Sur, Nicaragua
Habitaciones 6
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 5
Área 3 000 m²
Número de plantas 1
Bienvenido a su casa de ensueño: una magnífica residencia de estilo Hacienda de una sola pla…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en San Juan del Sur, Nicaragua
Casa 2 habitaciones
San Juan del Sur, Nicaragua
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Número de plantas 1
Fantástico Oportunidad: Casa de 2 dormitorios en una comunidad cerradaUbicado dentro de una …
$99,000
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en San Juan del Sur, Nicaragua
Casa 2 habitaciones
San Juan del Sur, Nicaragua
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 500 m²
Property for Sale 3 km from Playa Remanso – new price $239,000 ‍Located in a peaceful are…
$239,000
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en San Juan del Sur, Nicaragua
Apartamento 1 habitación
San Juan del Sur, Nicaragua
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 103 m²
Piso 1/1
Pelican Eyes Resort & Spa es una prestigiosa residencia ubicada en el corazón de San Juan de…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en San Juan del Sur, Nicaragua
Casa 4 habitaciones
San Juan del Sur, Nicaragua
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 153 m²
Número de plantas 2
Three-Unit Property in the Heart of the City Center This remarkable property, constructed…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en San Juan del Sur, Nicaragua
Casa 4 habitaciones
San Juan del Sur, Nicaragua
Habitaciones 4
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 4
Área 269 m²
Número de plantas 1
Precio: 349.000 USDUbicación: Barrio La Talanguera, San Juan del SurDistancia: A solo 100 me…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en San Juan del Sur, Nicaragua
Casa 3 habitaciones
San Juan del Sur, Nicaragua
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 4 000 m²
Número de plantas 1
Esta propiedad se encuentra a sólo un kilómetro de Playa Marsella Beach, y cuenta con tres d…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en San Juan del Sur, Nicaragua
Casa 4 habitaciones
San Juan del Sur, Nicaragua
Habitaciones 4
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 1
🌴Propiedad en venta en Bosques del Mar - San Juan del Sur🌊Vive el sueño en esta encantadora …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en San Juan del Sur, Nicaragua
Casa 3 habitaciones
San Juan del Sur, Nicaragua
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 800 m²
Número de plantas 1
Introducing the luxurious 3-bedroom model house at El Encanto del Sur, nestled within the pr…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en San Juan del Sur, Nicaragua
Casa 3 habitaciones
San Juan del Sur, Nicaragua
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 450 m²
Número de plantas 1
NEW PRICE $99,000 ‍ Introducing an extraordinary project brought to you by BVN Real Estate…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir