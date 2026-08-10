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Apartamentos en venta en Holanda Meridional, Países Bajos

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2 propiedades total found
Apartamento 9 habitaciones en La Haya, Países Bajos
Apartamento 9 habitaciones
La Haya, Países Bajos
Habitaciones 9
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 2
Piso 4
Situado en el corazón del popular Zeeheldenkwartier en La Haya, esta impresionante casa ados…
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Apartamento 4 habitaciones en La Haya, Países Bajos
Apartamento 4 habitaciones
La Haya, Países Bajos
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 475 m²
Piso 2/2
Nuevo en el mercado: un apartamento único y totalmente renovado en planta baja de aprox. 123…
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Baratos
De lujo
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