Casa en condominio en venta en Sinaloa, México

Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Mazatlán, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Mazatlán, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 689 m²
Discover Riviera Condos, located in Mazatlán's Golden Zone! Offering 2 floor plans boasting …
$168,000
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Mazatlán, México
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Mazatlán, México
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 581 m²
Discover Boca de Mar, located in the Mazatlán Malecón. This incredible oceanfront developmen…
$195,000
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Mazatlán, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Mazatlán, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 184 m²
Experience golf course living at its finest in this elegant 2-bedroom, 2-bathroom condo span…
$275,000
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Mazatlán, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Mazatlán, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 915 m²
Located on the Marina Mazatlán Golf Course is the majestic IWA Hotel & Residences. This stun…
$368,000
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Mazatlán, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Mazatlán, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 667 m²
Discover Turquesa located in Cerritos, Mazatlán! Offering various floor plans with a LOCK-OF…
$151,000
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Mazatlán, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Mazatlán, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 098 m²
Discover Villa Vicario, located in the Downtown Area of Mazatlán! Villa Vicario offers you a…
$343,000
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Mazatlán, México
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Mazatlán, México
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 618 m²
Discover Tranquil Living at BLUE LIFE Residences, Mazatlán! Welcome to your new home in the …
$151,000
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Mazatlán, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Mazatlán, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 721 m²
Discover Katara Tower located in Mazatlán. Katara Tower is a low-density development compris…
$117,000
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Mazatlán, México
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Mazatlán, México
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 327 m²
Welcome to Praia Malecón, where the essence of a hotel meets the comfort of your own condo, …
$150,000
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Mazatlán, México
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Mazatlán, México
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 464 m²
Discover QABU – A Unique Residential Experience Experience modern living in the exclusive QA…
$142,000
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Mazatlán, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Mazatlán, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 814 m²
QABU Boutique Living is a stunning residential development just 722 feet from the beach in M…
$197,000
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Mazatlán, México
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Mazatlán, México
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 807 m²
Villa Vicario offers you a heated swimming pool, concierge service, pet-friendly facilities,…
$237,000
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Mazatlán, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Mazatlán, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 464 m²
Artemisa Beach Residences consists of 191 condos, studios & penthouses with 1, 2 & 3 bedroom…
$421,000
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Mazatlán, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Mazatlán, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 515 m²
Welcome to Praia Malecón, where the essence of a hotel meets the comfort of your own condo, …
$205,000
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Mazatlán, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Mazatlán, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 662 m²
Located in Mazatlán, Sinaloa. Oceanna offers 662 Ft2 to 807 Ft2 of living space in these 2-b…
$175,000
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Mazatlán, México
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Mazatlán, México
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 753 m²
Discover Litoral Condos, located on the Malecón of Mazatlán! Litoral Ocean Condos consists o…
$256,000
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Mazatlán, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Mazatlán, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 936 m²
Discover Mazatlan Condo Torre Playa Azul, the ideal place to begin your new life in Mazatlán…
$147,000
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Mazatlán, México
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Mazatlán, México
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 786 m²
Beachfront paradise at Playa Escondida Condos, Mazatlán. Welcome to your tranquil retreat in…
$169,999
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Mazatlán, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Mazatlán, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 335 m²
Discover Boca de Mar, located in the Mazatlán Malecón. This incredible oceanfront developmen…
$379,000
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Mazatlán, México
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Mazatlán, México
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 505 m²
Artemisa Beach Residences consists of 191 condos, studios & penthouses with 1, 2 & 3 bedroom…
$186,000
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Mazatlán, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Mazatlán, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 319 m²
Discover Litoral Condos, located on the Malecón of Mazatlán! Imagine waking up to the great …
$427,000
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Mazatlán, México
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Mazatlán, México
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 262 m²
Experience luxury living at Porto Blanco Condos Embrace the ultimate in modern living with t…
$278,000
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English

