Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. México
  3. Playa del Carmen
  4. Residencial
  5. Apartamentos multinivel

Apartamentos de varios niveles en venta en Playa del Carmen, México

Apartamentos multinivel Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamentos multinivel 9 habitaciones en Playa del Carmen, México
TOP TOP
Apartamentos multinivel 9 habitaciones
Playa del Carmen, México
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 8
Área 557 m²
Número de plantas 3
Exclusiva unidad de propiedad en una comunidad privada con calefacción en Central Playa delC…
$1,70M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
English
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Playa del Carmen, México

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir