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Apartamentos con Jardín en venta en Playa del Carmen, México

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Apartamento 18 habitaciones en Playa del Carmen, México
Apartamento 18 habitaciones
Playa del Carmen, México
Habitaciones 18
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 8
Área 574 m²
Número de plantas 3
Increíble oportunidad de inversión el destino turístico más popular en América Latina , en e…
$1,70M
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Parámetros de las propiedades en Playa del Carmen, México

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