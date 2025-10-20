Casa en condominio en venta en Oaxaca, México

Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. México
  3. Oaxaca
  4. Residencial
  5. Piso independiente

Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Brisas de Zicatela, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Brisas de Zicatela, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 679 m²
Own a luxurious 1,679 Ft2 condo at La Flia II, a beachfront development in La Barra, Puerto …
$750,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 798 m²
Located overlooking Tejon Beach, Huatulco. This brand-new, never-lived-in 2-bedroom, 2.5-bat…
$649,000
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
La Crucecita, México
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 678 m²
Experience the ultimate in coastal living with Paradise Cove's exclusive 1-bedroom condos, o…
$350,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 814 m²
Located in Santa Cruz, Huatulco. Experience the ultimate coastal lifestyle in this move-in-r…
$319,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 397 m²
Located in Chahué, Huatulco. Welcome to this beautifully upgraded 2-bedroom, 2-bath condo in…
$419,000
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 2 120 m²
Overlooking the breathtaking Santa Cruz Bay, this stunning 4-bedroom, 4.5-bathroom condo inv…
$619,000
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
La Crucecita, México
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 944 m²
Discover Costta Condo, a luxury development located in the Santa Cruz area! This exclusive d…
$257,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 200 m²
Located on a peaceful street in the heart of Santa Cruz, this spacious 2-bedroom, 2-bathroom…
$290,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 272 m²
Discover Meridian, located in the Sophisticated Center of Huatulco, Chahué! This exclusive d…
$316,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Puerto Angel, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Puerto Angel, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 281 m²
Located in the laid back beach town of Puerto Angel. Living in the tropics is all about bein…
$368,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 141 m²
Located in a quiet residential area of Santa Cruz, Huatulco, the two-bedroom residences at E…
$305,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Bahia de Conejos, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Bahia de Conejos, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 400 m²
Beachside Living Awaits in La Bocana! Experience coastal luxury with this stunning 2 bedroom…
$519,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Brisas de Zicatela, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Brisas de Zicatela, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 893 m²
Luxury living just steps from Zicatela beach & market! Experience the ultimate coastal lifes…
$238,000
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Santa Maria Huatulco, México
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Santa Maria Huatulco, México
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 2 530 m²
Located in the beach community of Arrocito, Huatulco. This 3 bedroom + flex room, 3 bathroom…
$595,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 942 m²
Perched in one of Huatulco’s most sought-after gated communities, this beautiful condo offer…
$563,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Bahia de Conejos, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Bahia de Conejos, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 104 m²
Located in the premier area of Huatulco, in the heart of Tangolunda Bay! Biulu Condos brings…
$249,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en San Pedro Pochutla, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
San Pedro Pochutla, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 884 m²
Located beachfront on Zipolite beach. This beautifully maintained 2-bedroom, 2-bathroom pen…
$379,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Brisas de Zicatela, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Brisas de Zicatela, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 087 m²
Located in the tranquil residential neighborhood of La Barra, Puerto Escondido. Altavista is…
$309,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Puerto Angel, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Puerto Angel, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 2 056 m²
Located in the laid-back beach town of Puerto Angel. Living in the tropics is all about bein…
$379,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 636 m²
Discover Alunda Residences located in Tangolunda, Huatulco! This exclusive development consi…
$399,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 269 m²
Located in the heart of Chahué, Huatulco, this stunning 2-bedroom, 2-bathroom condo at Merid…
$339,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 1 199 m²
Step into coastal luxury with this elegant 2 -bedroom, 1.5-bathroom loft-style condo at Alto…
$304,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Brisas de Zicatela, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Brisas de Zicatela, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 237 m²
Located in the hot hub of La Punta Zicatela, Puerto Escondido!  This exclusive development c…
$408,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 2 729 m²
Welcome to Bacaandará – Refined Coastal Living by Tejón Beach Just steps from the sand, Baca…
$950,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Bahia de Conejos, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Bahia de Conejos, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 3 300 m²
Experience beachfront luxury at its finest inside an exclusive gated community in Conejos, H…
$144,000
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
La Crucecita, México
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 457 m²
Embrace modern living in this beautifully designed 1-bedroom, 1 -bathroom condo at Altos Mon…
$137,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 425 m²
Located in Santa Cruz, Huatulco. This modern 2 bedroom, 2 - 2.5 bathroom condo boasts 1,405 …
$356,000
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Santa Maria Huatulco, México
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Santa Maria Huatulco, México
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 582 m²
Located in La Bocana, Huatulco. For those seeking tranquility, the modern beach studios at O…
$225,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Santa Maria Huatulco, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Santa Maria Huatulco, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 853 m²
Building 5, final inventory at the prestigious Cosmo Residences! Ranging from 1,853 Ft2 to 2…
$595,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en La Crucecita, México
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
La Crucecita, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 665 m²
Imagine waking up and having the option to walk into your choice of the 3 villages that make…
$386,000
