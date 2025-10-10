Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. México
  3. Residencial
  4. Apartamentos multinivel

Apartamentos de varios niveles en venta en México

1 propiedad total found
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Delegacion Plyas de Tijuana, México
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Delegacion Plyas de Tijuana, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 2 850 m²
Piso 3/4
Edificio de 21 apartamentos cada departamento de dos recámaras un baño cuarto de lavar cocin…
$3,05M
Español
Parámetros de las propiedades en México

