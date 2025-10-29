Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Mazatlán, México

6 propiedades total found
Villa en Mazatlán, México
Villa
Mazatlán, México
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 2 090 m²
Discover the perfect blend of elegance and comfort at Porto Blanco Residences, where luxury …
$390,000
Casa 3 habitaciones en Mazatlán, México
Casa 3 habitaciones
Mazatlán, México
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 184 m²
Discover Sonterra II, located in the north of Mazatlán. This incredible single-family home d…
$201,000
Villa en Mazatlán, México
Villa
Mazatlán, México
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 2 285 m²
Located on the Marina Mazatlán Golf Course is the majestic IWA Hotel & Residences. This stun…
$836,000
Casa 3 habitaciones en Mazatlán, México
Casa 3 habitaciones
Mazatlán, México
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 4 488 m²
Step into the ultimate coastal lifestyle with this fully furnished beachfront penthouse, per…
$1,42M
Casa 3 habitaciones en Mazatlán, México
Casa 3 habitaciones
Mazatlán, México
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 335 m²
Experience modern living in one of Mazatlán’s most sought-after residential communities—Resi…
$215,000
Casa 2 habitaciones en Mazatlán, México
Casa 2 habitaciones
Mazatlán, México
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 830 m²
Located on the Marina Mazatlán Golf Course is the majestic IWA Hotel & Residences. This stun…
$736,000
Parámetros de las propiedades en Mazatlán, México

