Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. México
  3. Residencial
  4. Apartamento
  5. Terraza

Apartamentos con Terraza en venta en México

;
Sinaloa
9
Mazatlán
8
Oaxaca
5
Yucatán
3
Mostrar más
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 18 habitaciones en Playa del Carmen, México
Apartamento 18 habitaciones
Playa del Carmen, México
Habitaciones 18
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 8
Área 574 m²
Número de plantas 3
Increíble oportunidad de inversión el destino turístico más popular en América Latina , en e…
$1,70M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
English
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en México

condos
1 habitación
2 habitaciones

Parámetros de las propiedades en México

con Jardín
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir