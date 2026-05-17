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Terreno y parcelas en venta en Macedonia del Norte

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Parcela en Resen, Macedonia del Norte
Parcela
Resen, Macedonia del Norte
En la pequeña zona de Risan, que se encuentra en Kotor Bay, se vende una parcela de área tot…
$1,61M
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