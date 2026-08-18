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Propiedades residenciales en venta en Sendvario seniunija, Lituania

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casas independientes
23
23 propiedades total found
Casa en Truseliai, Lituania
Casa
Truseliai, Lituania
Área 296 m²
Número de plantas 1
SALE YAUKUS, SPREADS, LUZ DE 6 CAMERA HOUSEHOLDS CON AUDITS EN TRAVEL, CRUSTACEANS EN RAJ. -…
$399,960
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Casa en Slengiai, Lituania
Casa
Slengiai, Lituania
Área 332 m²
Número de plantas 2
Sending SPACE HOUSEHOLD, COUNTRY CRUDE MIESTO Si usted está buscando una casa espaciosa y co…
$637,617
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Casa en Klemiske II, Lituania
Casa
Klemiske II, Lituania
Área 157 m²
Número de plantas 1
Un amplio, de calidad y refinado interior, una casa residencial de 1 planta, a sólo 5 kilóme…
$343,609
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Casa en Budrikai, Lituania
Casa
Budrikai, Lituania
Área 133 m²
Número de plantas 2
VENTA DE ARQUITECTURA DIFERENTE ------------------------------------------------------------…
$278,233
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Casa en Slengiai, Lituania
Casa
Slengiai, Lituania
Área 102 m²
Número de plantas 1
PRÁCTICAS NON-ANALYTICAS Una casa de estilo clásico única y moderna en Slengiai, donde la s…
$368,270
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Casa en Klipsciai, Lituania
Casa
Klipsciai, Lituania
Área 144 m²
Número de plantas 2
CUENTA DOMESTICA✅La casa está en la persiana, acceso a la carretera de asfalto. La casa tien…
$331,348
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LDV InvestLDV Invest
Casa en Jakai, Lituania
Casa
Jakai, Lituania
Área 87 m²
Número de plantas 1
Homestead para aquellos que quieren vivir alrededor del río ------- A Klaipeda sólo 30 km, a…
$292,351
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Casa en Slengiai, Lituania
Casa
Slengiai, Lituania
Área 170 m²
Número de plantas 2
VENTA DE CASA EN LA LIVESTOCK DE WEEK ------------------------------------------------------…
$346,632
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Casa en Budrikai, Lituania
Casa
Budrikai, Lituania
Área 233 m²
Número de plantas 2
Vendido YACK HOUSEHOLD CON HEADY, ERDLIN LEFT ----------------------------------------------…
$312,638
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Casa en Jakai, Lituania
Casa
Jakai, Lituania
Área 177 m²
Número de plantas 1
Completó a SOUTHERN una dosis de un solo HAUTE. Esta casa de una sola planta le ofrecerá mu…
$345,472
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Casa en Baukstininkai, Lituania
Casa
Baukstininkai, Lituania
Área 80 m²
Número de plantas 2
Un nuevo edificio en una parcela de 5 bar se vende en la frontera de la ciudad de Klaipeda. …
$183,170
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Casa en Klemiske II, Lituania
Casa
Klemiske II, Lituania
Área 95 m²
Número de plantas 1
NORWEGIAN STILIUS 94.66sq.m Una casa de campo de doble piso + + clase. - Finalidad 100% - La…
$232,592
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Casa en Truseliai, Lituania
Casa
Truseliai, Lituania
Área 354 m²
Número de plantas 1
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Casa 4 habitaciones en Aukstkiemiai, Lituania
Casa 4 habitaciones
Aukstkiemiai, Lituania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Lithuania, City of Klaipėda, Tauralaukis neighborhood, 55 Ringelio Street (former Memel). Fo…
$252,107
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Casa en Aukstkiemiai, Lituania
Casa
Aukstkiemiai, Lituania
Área 364 m²
Número de plantas 1
NO MEETA UNIQUE OPPORTUNITIES! MODERNUS 364,46 KV. M. NAMAS EN UNA DE LA LUGAR DE CRUDE - GR…
$1,81M
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Casa 4 habitaciones en Truseliai, Lituania
Casa 4 habitaciones
Truseliai, Lituania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Lithuania, Klaipėda district, Trušeliai village, Luknojų gatvė 2 (former Memel area) fully …
$205,762
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Casa 4 habitaciones en Truseliai, Lituania
Casa 4 habitaciones
Truseliai, Lituania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Número de plantas 1
Lithuania, Klaipėda district (Former Memel region), Sendvaris municipality, Trušeliai villag…
$149,634
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Casa 4 habitaciones en Mazuriskiai, Lituania
Casa 4 habitaciones
Mazuriskiai, Lituania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Lithuania, Klaipėda district, Mazūriškės village, Versmininkų street (former Memel area) for…
$267,126
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Casa 5 habitaciones en Mazuriskiai, Lituania
Casa 5 habitaciones
Mazuriskiai, Lituania
Habitaciones 5
Área 140 m²
Número de plantas 2
Lithuania, Klaipėda district, Sendvaris municipality, Klipščiai village, Tuopų street, A 2-s…
$175,064
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Casa 7 habitaciones en Klaipeda District Municipality, Lituania
Casa 7 habitaciones
Klaipeda District Municipality, Lituania
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 245 m²
Número de plantas 2
Lithuania, Klaipėda district (former Memel region), Trušeliai village. Luxury home for sale.…
$373,675
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Casa 4 habitaciones en Truseliai, Lituania
Casa 4 habitaciones
Truseliai, Lituania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Número de plantas 1
Lithuania, Klaipėda district, Trušeliai village, Aistmarių street. Newly built, fully finish…
$154,588
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Dúplex 5 habitaciones en Truseliai, Lituania
Dúplex 5 habitaciones
Truseliai, Lituania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Lithuania, Klaipėda district, Trušeliai village, Lazdynų street 12 (former Memel area) full…
$137,530
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Casa 4 habitaciones en Ginduliai, Lituania
Casa 4 habitaciones
Ginduliai, Lituania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 1
Lithuania, Klaipėda district, Ginduliai, Pakalnės g. a cozy, modern and high-quality furnish…
$259,068
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Parámetros de las propiedades en Sendvario seniunija, Lituania

con Garaje
con Piscina
Baratos
De lujo
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