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Propiedades residenciales en venta en Biskek, Kirguistán

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2 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Biskek, Kirguistán
Apartamento 4 habitaciones
Biskek, Kirguistán
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 205 m²
Piso 3/4
Club House « Prestige Hall »About the club houseClosed VIP Town32 apartments on 1 hectareApa…
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Apartamento 5 habitaciones en Biskek, Kirguistán
Apartamento 5 habitaciones
Biskek, Kirguistán
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 256 m²
Piso 4/4
Casa club & laquo; Prestige Hall & raquo; Acerca de la casa clubCerrado VIP Town32 apartamen…
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Parámetros de las propiedades en Biskek, Kirguistán

con Garaje
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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