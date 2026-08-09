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Adosados en Venta en Pescara, Italia

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Adosado Adosado 13 habitaciones en Montesilvano, Italia
Adosado Adosado 13 habitaciones
Montesilvano, Italia
Habitaciones 13
Área 300 m²
Villa de 2020 nunca habitada con 17 m2 de tierra. Planta de sótano con sótano y baño. Planta…
$639,443
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Adosado Adosado 11 habitaciones en Moscufo, Italia
Adosado Adosado 11 habitaciones
Moscufo, Italia
Habitaciones 11
Área 250 m²
Villa recientemente construida con almacén (tavern) de 1.000 m2 en dos niveles (500+500) Tie…
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