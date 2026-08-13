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Propiedades residenciales en venta en Luino, Italia

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1 propiedad total found
Villa 6 habitaciones en Motte, Italia
Villa 6 habitaciones
Motte, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 950 m²
AS-VF-26. Villa en el lago Maggiore El lago Maggiore es una ciudad de Luino. Villa Barozi en…
$9,38M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
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